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Режиссёрская версия Death Stranding анонсирована на ПК

Режиссёрская версия Death Stranding анонсирована на ПК
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Death Stranding Director’s Cut всё-таки доберётся до ПК — это случится уже весной 2022 года. Об этом студия Kojima Productions объявила в своих соцсетях.

У игры уже есть страница в Steam, а в Epic Games Store она появится позже. Стоимость переиздания не указана — как и потенциальная возможность апгрейда для владельцев оригинала. Режиссёрская версия на ПК обзаведётся поддержкой технологии ИИ-масштабирования XeSS — одной из ключевых особенностей будущих видеокарт Intel.

Релиз Death Stranding Director’s Cut на PS5 состоялся 24 сентября 2021 года. В улучшенной версии игры появились новые миссии, техника и даже активности вроде гоночного трека с таблицей рекордов.

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