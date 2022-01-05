Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Sony анонсировала PlayStation VR2 и показала первый эксклюзив для устройства

Sony анонсировала PlayStation VR2 и показала первый эксклюзив для устройства
Комментарии

4 января Sony внезапно анонсировала PlayStation VR2 — вторую версию своей гарнитуры виртуальной реальности. Она будет работать только с PlayStation 5. О сроках поступления устройства в продажу компания не сообщила.

Sony не показала внешний вид гарнитуры, однако объявила её технические характеристики:

  • OLED-дисплей с разрешением 2000x2040 на каждый глаз;
  • 4K HDR с частотой 90/120 ГЦ;
  • Поле зрения в 110 градусов;
  • Отслеживание взгляда;
  • Встроенный микрофон с возможностью подключения наушников;
  • Поддержка тактильной обратной связи через контроллер нового поколения;
  • Подключение к PS5 с помощью всего одного кабеля USB-C.

Компания анонсировала первый эксклюзив для платформы — Horizon Call of the Mountain. В тизере разработчики рассказали о «новом уровне погружения во вселенную». Играть предстоит за совершенно нового героя — на своём пути он встретит персонажей из Zero Dawn и Forbidden West. Даты выхода у проекта нет.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022