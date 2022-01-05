Sony анонсировала PlayStation VR2 и показала первый эксклюзив для устройства
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4 января Sony внезапно анонсировала PlayStation VR2 — вторую версию своей гарнитуры виртуальной реальности. Она будет работать только с PlayStation 5. О сроках поступления устройства в продажу компания не сообщила.
Sony не показала внешний вид гарнитуры, однако объявила её технические характеристики:
- OLED-дисплей с разрешением 2000x2040 на каждый глаз;
- 4K HDR с частотой 90/120 ГЦ;
- Поле зрения в 110 градусов;
- Отслеживание взгляда;
- Встроенный микрофон с возможностью подключения наушников;
- Поддержка тактильной обратной связи через контроллер нового поколения;
- Подключение к PS5 с помощью всего одного кабеля USB-C.
Компания анонсировала первый эксклюзив для платформы — Horizon Call of the Mountain. В тизере разработчики рассказали о «новом уровне погружения во вселенную». Играть предстоит за совершенно нового героя — на своём пути он встретит персонажей из Zero Dawn и Forbidden West. Даты выхода у проекта нет.
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