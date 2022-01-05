СМИ: Киану Ривз ведёт переговоры о главной роли в сериале от Ди Каприо и Мартина Скорсезе

По данным Deadline, Киану Ривз заинтересован в адаптации книги «Дьявол в Белом городе» и хочет сыграть в проекте главную роль. Если переговоры завершатся успешно, это будет первая крупная роль актёра на ТВ.
Права на адаптацию книги в 2010 году купил Леонардо Ди Каприо. Изначально планировалось снять по книге фильм — актёр сыграл бы в нём главную роль, а Мартин Скорсезе поставил бы картину. Однако проект откладывался на неопределённый срок, пока стриминговый сервис Hulu не приобрёл права на экранизацию. Онлайн-кинотеатр предложил снять сериал, а Ди Каприо и Скорсезе остались в роли продюсеров.
События книги «Дьявол в Белом городе» разворачиваются в США в 1893 году. В центре сюжета оказывается архитектор Даниел Хадсон Бёрнем, руководивший Всемирной выставкой. Внутри неё серийный убийца Генри Холмс создал «Замок для убийств», куда он сначала заманивал девушек, а затем пытал и убивал их. Сама история основана на реальных событиях.
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