Фото: геймер собрал ПК в стиле Fallout

Одна из главных забав ПК-геймеров — сборка компьютера. Для многих это целый ритуал: аккуратно всё воткнуть, спрятать провода и затем ещё добавить какую-нибудь RGB-подсветку. Пользователь Reddit под ником 1YardLoss пошёл ещё дальше и собрал ПК в стиле Fallout.

В системный блок автор поместил фигурку и наклейку с Пип-боем — главным символом франшизы. А температуру снижает Ядер-кола: именно её цветом окрашены провода с водяным охлаждением. Создатель рассказал, что потратил несколько месяцев на кастомизацию и сборку ПК, однако результат того стоил. В комментариях пользователи похвалили автора и отметили, что ради таких шедевров не жалко ни времени, ни денег.

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