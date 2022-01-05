Фото: геймер собрал ПК в стиле Fallout

Одна из главных забав ПК-геймеров — сборка компьютера. Для многих это целый ритуал: аккуратно всё воткнуть, спрятать провода и затем ещё добавить какую-нибудь RGB-подсветку. Пользователь Reddit под ником 1YardLoss пошёл ещё дальше и собрал ПК в стиле Fallout.
В системный блок автор поместил фигурку и наклейку с Пип-боем — главным символом франшизы. А температуру снижает Ядер-кола: именно её цветом окрашены провода с водяным охлаждением. Создатель рассказал, что потратил несколько месяцев на кастомизацию и сборку ПК, однако результат того стоил. В комментариях пользователи похвалили автора и отметили, что ради таких шедевров не жалко ни времени, ни денег.
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