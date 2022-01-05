Activision хочет засудить продавцов читов для Call of Duty: Warzone и Halo Infinite

Издание PC Games сообщило, что Activision подала в суд на сайт EngineOwning. Он занимается распространением и продажей различных хаков и читов для сетевых шутеров. Самой востребованной игрой у читеров выступает Call of Duty: Warzone.

Цель иска в том, чтобы владельцы сайта прекратили свою деятельность по распространению вредоносных программ. Activision продолжает бороться с читерами всеми возможными способами, поэтому подобные ресурсы вряд ли долго протянут.

Помимо прекращения деятельности, компания заявила, что имеет право на получение прибыли со всех продаж на сайте EngineOwning. Есть и второй вариант — владельцы площадки заплатят Activision по $ 2,5 тыс. за каждое найденное нарушение.

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