Тираж «Призрака Цусимы» превысил 8 млн копий

Авторы Ghost of Tsushima из студии Sucker Punch сообщили, что тираж игры превысил 8 млн копий. В ноябре 2020 года было продано 5 млн копий. Тайтлу понадобилось чуть больше года, чтобы достичь такого результата. Вероятно, на это повлиял релиз режиссёрской версии экшена.

Разработчики поблагодарили игроков за поддержку и показали забавную гифку, в которой главный герой Дзин Сакай танцует с другими персонажами.

Судя по ранее опубликованным вакансиям, Sucker Punch активно работает над Ghost of Tsushima 2. В декабре 2021 года режиссёр экранизации игры Чад Стахелски рассказал, что хочет сделать хорошее кино и не повторить судьбу большинства лент по играм. Обычно они проваливаются.

Ghost of Tsushima доступна на PS4 и PS5.

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