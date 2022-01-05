Тираж «Призрака Цусимы» превысил 8 млн копий

Авторы Ghost of Tsushima из студии Sucker Punch сообщили, что тираж игры превысил 8 млн копий. В ноябре 2020 года было продано 5 млн копий. Тайтлу понадобилось чуть больше года, чтобы достичь такого результата. Вероятно, на это повлиял релиз режиссёрской версии экшена.
Разработчики поблагодарили игроков за поддержку и показали забавную гифку, в которой главный герой Дзин Сакай танцует с другими персонажами.
Судя по ранее опубликованным вакансиям, Sucker Punch активно работает над Ghost of Tsushima 2. В декабре 2021 года режиссёр экранизации игры Чад Стахелски рассказал, что хочет сделать хорошее кино и не повторить судьбу большинства лент по играм. Обычно они проваливаются.
Ghost of Tsushima доступна на PS4 и PS5.
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