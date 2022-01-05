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Halo Infinite помогла увеличить популярность Splitgate на PlayStation

Halo Infinite помогла увеличить популярность Splitgate на PlayStation
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Генеральный директор студии 1047 Games Иэн Пру дал интервью изданию The Loadout. В разговоре затронули Halo Infinite, Splitgate и их конкуренцию. Как оказалось, шутер 343 Industries помог популярности Splitgate на PlayStation.

Пру подчеркнул, что рад выходу Halo Infinite, поскольку обе игры в будущем могут помочь друг другу.

На самом деле я рад выходу Halo Infinite. Уверен, что в долгосрочной перспективе Halo Infinite и Splitgate помогут друг другу.
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Несмотря на радость, Иэн Пру выделил важность сделать Splitgate непохожей ни на одну игру в жанре арены-шутера. Разработчики приложат все силы, чтобы это реализовать.

Одна из вещей, которую мы действительно хотим сделать — это создать собственный художественный стиль для Splitgate.

Полноценный релиз Splitgate может состояться в 2022 году. Сейчас проект находится на стадии открытой беты на ПК, PlayStation и Xbox.

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