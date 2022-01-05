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Художник показал Человека-паука Тома Холланда в костюме Венома

Художник показал Человека-паука Тома Холланда в костюме Венома
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Концепт-художник Thomas du Crest, который специализируется на творчестве Marvel, показал свой взгляд на развитие истории Человека-паука Тома Холланда в киновселенной. Автор изобразил героя, слившегося с симбиотом Веномом.

Фото: Thomas du Crest

Фото: Thomas du Crest

Версия художника основывается на сцене после титров «Человека-паука: Нет пути домой», в которой Эдди Брок оставил кусочек симбиота во вселенной Человека-паука Холланда.

Премьера «Человека-паука: Нет пути домой» состоялась 15 декабря. За это время фильм заработал рекордную сумму для Sony Pictures в США и стал первым в период пандемии с доходом более миллиарда долларов. В России лента принесла создателям почти 2,5 млрд рублей.

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