Н'Голо Канте возглавил 16-ю команду недели в FIFA 22 Ultimate Team
Поделиться
EA выпустила 16-ю команду недели в FIFA 22 Ultimate Team — её возглавил полузащитник лондонского «Челси» Н'Голо Канте с рейтингом 92. Рядом с ним расположился нападающий «Манчестер Сити» Филип Фоден с 87 баллами.
Лучшие карточки 16-й недели в FIFA 22 Ultimate Team
- Н'Голо Канте — 92
- Филип Фоден — 87
- Яго Аспас — 87
- Жерар Пике — 86
- Каспер Шмейхель — 86
- Анхель Корреа — 85
- Давинсон Санчес — 84
- Эвер Банега — 84
Футболисты доступны в игровых наборах до 12 января. После этого их можно будет приобрести только на трансферном рынке.
Ранее EA выпустила второй состав Зимних джокеров — карточек с постоянными усилениями. Они дают футболистам необычные преимущества и улучшения на поле.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
Комментарии
- 6 января 2022
-
10:05
-
09:40
-
09:18
- 5 января 2022
-
20:30
-
18:12
-
17:37
-
17:07
-
16:24
-
15:38
-
15:01
-
14:17
-
13:47
-
13:12
-
12:35
-
12:09
-
11:28
-
11:08
-
10:50
-
10:25
-
09:57
-
09:36
-
09:20
-
01:43
- 4 января 2022
-
19:42
-
18:58
-
17:46
-
17:33
-
16:24
-
15:41
-
14:30
-
13:51
-
13:12
-
12:38
- 3 января 2022
-
17:27
-
15:30
Партнерский контент