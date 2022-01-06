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Н'Голо Канте возглавил 16-ю команду недели в FIFA 22 Ultimate Team

Н'Голо Канте возглавил 16-ю команду недели в FIFA 22 Ultimate Team
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EA выпустила 16-ю команду недели в FIFA 22 Ultimate Team — её возглавил полузащитник лондонского «Челси» Н'Голо Канте с рейтингом 92. Рядом с ним расположился нападающий «Манчестер Сити» Филип Фоден с 87 баллами.

Лучшие карточки 16-й недели в FIFA 22 Ultimate Team

  • Н'Голо Канте — 92
  • Филип Фоден — 87
  • Яго Аспас — 87
  • Жерар Пике — 86
  • Каспер Шмейхель — 86
  • Анхель Корреа — 85
  • Давинсон Санчес — 84
  • Эвер Банега — 84

Футболисты доступны в игровых наборах до 12 января. После этого их можно будет приобрести только на трансферном рынке.

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