Bethesda совсем скоро расскажет о крупном дополнении для The Elder Scrolls Online

2022 год только начался, а разработчики из Bethesda и Zenimax уже готовы анонсировать новые приключения в The Elder Scrolls Online. Авторы выпустили тизер будущего расширения: в нём три корабля внезапно попали в сильную бурю, а у прибрежных вод их ожидает некий рыцарь с недобрыми намерениями.

Авторы утверждают, что игроки отправятся в неизведанные земли, раскроют множество зловещих тайн и познакомятся с новыми историями. Все подробности мы узнаем на стриме Bethesda 27 января в 23:00 мск. За просмотр можно будет получить Twitch Drops, в том числе кронный ящик уробороса и нового питомца — ракушечного кораллового краба. Для этого необходимо связать учётные записи Twitch и ESO.

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