The Elder Scrolls 4: Oblivion прошли всего лишь за 154 секунды

Пока обычные игроки наслаждаются новыми играми и ностальгируют по старым, сообщество спидраннеров не дремлет и продолжает бить рекорды по скоростному прохождению проектов. Так, пользователь под ником Dezmone опубликовал ролик, посвящённый The Elder Scrolls IV: Oblivion. Автор сумел пройти сюжетную линию игры всего лишь за 154 секунды — или чуть больше двух с половиной минут.
Dezmone побил мировой рекорд в категории Any% — в этой рубрике разрешены баги и глитчи. Собственно, их автор и использовал: уже ставшие классикой ошибки с быстрым сохранением, провалы в текстуры и многое другое. А одна из дверей при хитрых манипуляциях внезапно отправляет игрока в самый финал — в момент вторжения монстров из врат Обливиона.
Автор заявил, что продолжит улучшать свой результат. Пока неясно, где именно можно ускорить прохождение, однако в спидранах нет предела совершенству.
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