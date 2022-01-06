The Elder Scrolls 4: Oblivion прошли всего лишь за 154 секунды

Пока обычные игроки наслаждаются новыми играми и ностальгируют по старым, сообщество спидраннеров не дремлет и продолжает бить рекорды по скоростному прохождению проектов. Так, пользователь под ником Dezmone опубликовал ролик, посвящённый The Elder Scrolls IV: Oblivion. Автор сумел пройти сюжетную линию игры всего лишь за 154 секунды — или чуть больше двух с половиной минут.

Dezmone побил мировой рекорд в категории Any% — в этой рубрике разрешены баги и глитчи. Собственно, их автор и использовал: уже ставшие классикой ошибки с быстрым сохранением, провалы в текстуры и многое другое. А одна из дверей при хитрых манипуляциях внезапно отправляет игрока в самый финал — в момент вторжения монстров из врат Обливиона.

Автор заявил, что продолжит улучшать свой результат. Пока неясно, где именно можно ускорить прохождение, однако в спидранах нет предела совершенству.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!