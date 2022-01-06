«Не смотрите наверх» с Ди Каприо уже стал третьим самым популярным фильмом Netflix

Netflix опубликовал данные о просмотрах своих фильмов и сериалов. За последнюю неделю картину «Не смотрите наверх» с Леонардо Ди Каприо с Дженнифер Лоуренс посмотрели в течение 152,2 млн часов. В итоге кино попало на третью строчку самых популярных фильмов онлайн-кинотеатра всего за 10 дней.
В общей сложности ленту посмотрели в течение 263,3 млн часов. Впереди только хоррор «Птичий короб» — 282 млн часов и боевик с Дуэйном Джонсоном «Красное уведомление» — 364 млн.
«Не смотрите наверх» рассказывает историю двух учёных, которые обнаружили комету, летящую в сторону нашей планеты. Столкновение произойдёт уже через полгода, поэтому они должны как можно скорее предупредить весь мир о надвигающейся опасности.
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