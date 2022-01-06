Дополнение про Пэйгана Мина для Far Cry 6 выйдет уже совсем скоро
Поделиться
Расширение про Пэйгана Мина под названием Control для Far Cry 6 выйдет 11 января. Оно будет бесплатным для владельцев сезонного пропуска. Об этом Ubisoft объявила в соцсетях.
Дополнение посвящено главному злодею четвёртой части серии — игрокам предстоит погрузиться в разум персонажа и пережить главные события из его жизни. Скорее всего, как и прошлое DLC с Ваасом, расширение будет небольшим, и его можно будет пройти за несколько часов.
В следующем дополнении появится Иосиф Сид — антагонист Far Cry 5. В течение года авторы также выпустят бесплатные расширения с Рэмбо и героями сериала «Очень странные дела».
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
Комментарии
- 6 января 2022
-
11:38
-
11:25
-
10:45
-
10:26
-
10:05
-
09:40
-
09:18
- 5 января 2022
-
20:30
-
18:12
-
17:37
-
17:07
-
16:24
-
15:38
-
15:01
-
14:17
-
13:47
-
13:12
-
12:35
-
12:09
-
11:28
-
11:08
-
10:50
-
10:25
-
09:57
-
09:36
-
09:20
-
01:43
- 4 января 2022
-
19:42
-
18:58
-
17:46
-
17:33
-
16:24
-
15:41
-
14:30
-
13:51
Партнерский контент