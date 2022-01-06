Дополнение про Пэйгана Мина для Far Cry 6 выйдет уже совсем скоро

Расширение про Пэйгана Мина под названием Control для Far Cry 6 выйдет 11 января. Оно будет бесплатным для владельцев сезонного пропуска. Об этом Ubisoft объявила в соцсетях.

Дополнение посвящено главному злодею четвёртой части серии — игрокам предстоит погрузиться в разум персонажа и пережить главные события из его жизни. Скорее всего, как и прошлое DLC с Ваасом, расширение будет небольшим, и его можно будет пройти за несколько часов.

В следующем дополнении появится Иосиф Сид — антагонист Far Cry 5. В течение года авторы также выпустят бесплатные расширения с Рэмбо и героями сериала «Очень странные дела».

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!