Тактический дрон и новое обучение: авторы PUBG рассказали о ближайшем патче

Разработчики PUBG: Battlegrounds поделились деталями обновления 15.2. Создатели переработают систему обучения и добавят новое тактическое снаряжение. Апдейт приурочат к переходу на бесплатную модель распространения игры — это произойдёт уже 12 января.
Авторы немного рассказали о дроне — с помощью него можно разведывать местность и подбирать предметы. Разработчики предупреждают, что он довольно шумный, и противники смогут уничтожить устройство за пару выстрелов.
Дрон
Также создатели переработали обучение, сделав его более логичным и интересным. Сперва игрокам покажут управление, а затем отправят в бой с 99 ботами — таким образом пользователи смогут быстро привыкнуть к правилам игры. С полным списком изменений патча можно ознакомиться на официальном сайте.
Обновление 15.2 выйдет 12 января на ПК и консолях. В тот же день игра перейдёт на бесплатную модель распространения.
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