Четыре героини в Genshin Impact получат менее откровенные наряды. Всё из-за властей Китая

Разработчики Genshin Impact из студии miHoYo рассказали, что четыре героини получат альтернативные костюмы, а именно: Джинн, Эмбер, Розария и Мона. Авторы приняли такое решение, поскольку власти Китая пожаловались на слишком откровенные наряды.

Как только костюмы выпустят, то в Китае их сразу заменят, игроки в остальном мире получат облики в качестве бонуса. Китайским пользователям также полагается небольшой подарок — 1200 камней истока. Цензура коснётся не только нарядов, но и возможности заглядывать под юбку героинь. Это относится только к китайской версии Genshin Impact.

Genshin Impact доступна бесплатно на ПК, PS4, PS5, iOS и Android. Разработчики уже трудятся над обновлением 2.5, в котором, вероятно, и появятся новые образы героинь.

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