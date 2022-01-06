Том Холланд начал играть в Uncharted на съёмках «Человека-паука: Возвращение домой»

Том Холланд во время выставки CES 2022 рассказал, что прикоснулся к миру игр в 2016 году. Как раз в это время снимали его первый сольный фильм в киновселенной Marvel «Человек-паук: Возвращение домой».

По словам Холланда, ему подарили диск с Uncharted, а трейлеры актёров были оснащены телевизорами и консолями Sony, поэтому Холланд не терял времени зря и попробовал экшен Naughty Dog. Тогда он проходил Uncharted вместе с другом.

Как только мы начали, то не могли остановиться. Я помню, как они пытались вытащить меня из моего трейлера, но я сказал им, что хочу завершить миссию.

Забавно, что именно Тому Холланду досталась роль Нейтана Дрейка в экранизации Uncharted. Премьера ленты состоится 18 февраля. Недавно появилась расширенная сцена из битвы на самолёте.

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