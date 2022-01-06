Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Высокооценённую карточную игру Inscryption купили более миллиона раз

Высокооценённую карточную игру Inscryption купили более миллиона раз
Комментарии

Продажи карточной игры Inscryption превысили 1 млн копий. Об этом в социальных сетях рассказал издатель Devolver Digital. Студия поблагодарила игроков за поддержку и интерес к проекту.

Релиз тайтла состоялся в конце октября 2021 года на ПК, так что достичь такого результата игре удалось всего за несколько месяцев. Это хороший результат для инди-проекта, разработкой которого занимался Дэниел Муллинс.

Inscryption — мрачная карточная игра, в которой главный герой пытается сбежать от тёмных сил. У проекта 96% положительных отзывов в Steam. Игроки отмечают интересный геймплей и пугающую атмосферу. Inscryption можно попробовать бесплатно через демоверсию.

От Арианы Гранде и Джона Уика до Мстителей: кто бывал в Fortnite От Арианы Гранде и Джона Уика до Мстителей: кто бывал в Fortnite

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022