Высокооценённую карточную игру Inscryption купили более миллиона раз

Продажи карточной игры Inscryption превысили 1 млн копий. Об этом в социальных сетях рассказал издатель Devolver Digital. Студия поблагодарила игроков за поддержку и интерес к проекту.

Релиз тайтла состоялся в конце октября 2021 года на ПК, так что достичь такого результата игре удалось всего за несколько месяцев. Это хороший результат для инди-проекта, разработкой которого занимался Дэниел Муллинс.

Inscryption — мрачная карточная игра, в которой главный герой пытается сбежать от тёмных сил. У проекта 96% положительных отзывов в Steam. Игроки отмечают интересный геймплей и пугающую атмосферу. Inscryption можно попробовать бесплатно через демоверсию.

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