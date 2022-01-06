Team17 купила права на военный шутер Hell Let Loose за $ 42 млн

Издатель Team17 сообщил, что приобрёл права на шутер Hell Let Loose. Стоимость составила $ 41,9 млн (примерно 3 млрд рублей). Несмотря на покупку прав, разработчики шутера из студии Black Matter не были приобретены.

По словам представителей Team17, у команды уже есть планы на развитие Hell Let Loose. Теперь игра может получить полноценный сиквел или дополнение. Работу над дополнительным контентом продолжит Black Matter.

Мы верим, что Hell Let Loose сможет стать крупным командным военным симулятором. Мы рады этой покупке.

Hell Let Loose вышла в 2021 году на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Многие сравнивали игру с Battlefield и в шутку даже называли её лучше, чем проект DICE.

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