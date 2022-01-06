Создатели Valorant показали новую девушку-агента Neon

Создатели Valorant представили трейлер новой девушки-агента Неон (Neon), изображение которой ранее слила Amazon. Подробности пока не раскрыли, но способности героини уже видны в ролике.
Как отмечали разработчики, за Неон будет сложно угнаться, что видно в трейлере. Одна из способностей позволяет девушке-дуэлянту ускоряться и скользить. В бою героиня оглушает соперников и ставит двойную электрическую стену, которая перекрывает врагам обзор. При активации ульты агент наносит урон электротоком прямо из пальцев.
Также разработчики подтвердили, что Неон родом с Филиппин, а её родной город — Манила. Агент появится в Valorant со стартом 4 сезона, «Разделение», 12 января.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 6 января 2022
-
15:36
-
15:03
-
14:37
-
13:43
-
13:25
-
13:08
-
12:42
-
12:02
-
11:38
-
11:25
-
10:45
-
10:26
-
10:05
-
09:40
-
09:18
- 5 января 2022
-
20:30
-
18:12
-
17:37
-
17:07
-
16:24
-
15:38
-
15:01
-
14:17
-
13:47
-
13:12
-
12:35
-
12:09
-
11:28
-
11:08
-
10:50
-
10:25
-
09:57
-
09:36
-
09:20
-
01:43