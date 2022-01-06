Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Создатели Valorant показали новую девушку-агента Neon

Создатели Valorant показали новую девушку-агента Neon
Комментарии

Создатели Valorant представили трейлер новой девушки-агента Неон (Neon), изображение которой ранее слила Amazon. Подробности пока не раскрыли, но способности героини уже видны в ролике.

Как отмечали разработчики, за Неон будет сложно угнаться, что видно в трейлере. Одна из способностей позволяет девушке-дуэлянту ускоряться и скользить. В бою героиня оглушает соперников и ставит двойную электрическую стену, которая перекрывает врагам обзор. При активации ульты агент наносит урон электротоком прямо из пальцев.

Также разработчики подтвердили, что Неон родом с Филиппин, а её родной город — Манила. Агент появится в Valorant со стартом 4 сезона, «Разделение», 12 января.

Мы разнесли весь киберспорт в 2021 году! Главные достижения команд из России и Украины Мы разнесли весь киберспорт в 2021 году! Главные достижения команд из России и Украины

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022