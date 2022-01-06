Создатели Valorant показали новую девушку-агента Neon

Создатели Valorant представили трейлер новой девушки-агента Неон (Neon), изображение которой ранее слила Amazon. Подробности пока не раскрыли, но способности героини уже видны в ролике.

Как отмечали разработчики, за Неон будет сложно угнаться, что видно в трейлере. Одна из способностей позволяет девушке-дуэлянту ускоряться и скользить. В бою героиня оглушает соперников и ставит двойную электрическую стену, которая перекрывает врагам обзор. При активации ульты агент наносит урон электротоком прямо из пальцев.

Также разработчики подтвердили, что Неон родом с Филиппин, а её родной город — Манила. Агент появится в Valorant со стартом 4 сезона, «Разделение», 12 января.

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