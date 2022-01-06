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Half-Life: Alyx может появиться на PlayStation VR2

Half-Life: Alyx может появиться на PlayStation VR2
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Sony на днях представила вторую версию PlayStation VR, которая уже обрастает слухами. Сооснователь портала XboxEra Ник Бейкер сообщил, что на новой гарнитуре виртуальной реальности выйдет Half-Life: Alyx.

Информацию Бейкер получил из своих источников, которые пока не назвали сроки выхода Half-Life: Alyx на PS VR2. Дата релиза самой гарнитуры и её внешний вид пока неизвестны, но Sony уже раскрыла технические характеристики и первый эксклюзив устройства.

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Half-Life: Alyx вышла в марте 2020 года на ПК в Steam и запускается на большинстве шлемов виртуальной реальности. Главной героиней стала Аликс Вэнс, которая появлялась в роли второстепенного персонажа в Half-Life 2 и дополнительных эпизодах. Игра получила признание и критиков, и игроков — 98% положительных отзывов в сервисе Valve.

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