Half-Life: Alyx может появиться на PlayStation VR2

Sony на днях представила вторую версию PlayStation VR, которая уже обрастает слухами. Сооснователь портала XboxEra Ник Бейкер сообщил, что на новой гарнитуре виртуальной реальности выйдет Half-Life: Alyx.

Информацию Бейкер получил из своих источников, которые пока не назвали сроки выхода Half-Life: Alyx на PS VR2. Дата релиза самой гарнитуры и её внешний вид пока неизвестны, но Sony уже раскрыла технические характеристики и первый эксклюзив устройства.

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Half-Life: Alyx вышла в марте 2020 года на ПК в Steam и запускается на большинстве шлемов виртуальной реальности. Главной героиней стала Аликс Вэнс, которая появлялась в роли второстепенного персонажа в Half-Life 2 и дополнительных эпизодах. Игра получила признание и критиков, и игроков — 98% положительных отзывов в сервисе Valve.

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