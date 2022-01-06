Разработчики Call of Duty: Warzone наконец-то исправили критический баг

Raven Software объявила о возвращении к работе после праздников и выпустила патч для Call of Duty: Warzone с устранением ошибок, в том числе критически влияющих на геймплей.
В свежем обновлении разработчики всё же устранили баг с невидимым скином Фрэнсиса, который появился в Call of Duty: Warzone со стартом первого тихоокеанского сезона. Облик даётся при достижении 100-го уровня боевого пропуска или за отдельную плату.
Кроме того, Raven исправила ошибку выпадения грузов, которые появлялись в одних и тех же точках, и переработала взаимодействие объектов. Теперь игроки не смогут использовать баги, которые позволяли видеть и стрелять через некоторые предметы.
Первый сезон Warzone Pacific стартовал в декабре прошлого года со множеством ошибок и недоработок, но разработчики постепенно исправляют ситуацию. Королевская битва доступна бесплатно на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.
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