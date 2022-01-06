Создатели Horizon Forbidden West показали племена и красоты игры на PS5

Guerrilla Games представила новый ролик по предстоящей Horizon Forbidden West, в котором показала быт городов и племён, а также красоты экшена с PS5.

В ролике демонстрируют города и их окрестности, в которых люди занимаются привычными делами: куют оружие, строят дома и расслабляются в тавернах. Показали и два отличающихся племени. Утару сосредоточены на земле и её восстановлении с помощью песен, а постоянно воинствующим кланам Тенакт предстоит объединиться перед новой угрозой.

Также разработчики представили два скриншота из нового трейлера Horizon Forbidden West, которые символизируют особенности племён.

Земли Утару Фото: Guerrilla Games

Земли Тенакт Фото: Guerrilla Games

Horizon Forbidden West выйдет 18 февраля на PS4 и PS5. В конце декабря стало известно, что в экшене будет мат и много крови.

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