Star Wars Jedi: Fallen Order 2 представят уже в апреле-мае

Star Wars Jedi: Fallen Order вышла в ноябре 2019 года, отлично продалась и завоевала любовь поклонников вселенной «Звёздных войн» по всему миру. ЕА не стала медлить и ещё до премьеры оригинала одобрила разработку продолжения. И вот инсайдер Джефф Грабб сообщил, что вторую часть должны показать уже этой весной.

Скорее всего, это случится 4 мая — в День «Звёздных войн». Разработчики покажут как кинематографичный трейлер, так и геймплей проекта. Грабб отметил, что в данный момент издатель хочет выпустить проект осенью 2022 года, однако из-за пандемии планы ещё могут поменяться. Его разрабатывают авторы оригинала — одна из студий Respawn. Какие-то другие подробности инсайдер не сообщил.

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