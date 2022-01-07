Star Wars Jedi: Fallen Order 2 представят уже в апреле-мае

Star Wars Jedi: Fallen Order вышла в ноябре 2019 года, отлично продалась и завоевала любовь поклонников вселенной «Звёздных войн» по всему миру. ЕА не стала медлить и ещё до премьеры оригинала одобрила разработку продолжения. И вот инсайдер Джефф Грабб сообщил, что вторую часть должны показать уже этой весной.
Скорее всего, это случится 4 мая — в День «Звёздных войн». Разработчики покажут как кинематографичный трейлер, так и геймплей проекта. Грабб отметил, что в данный момент издатель хочет выпустить проект осенью 2022 года, однако из-за пандемии планы ещё могут поменяться. Его разрабатывают авторы оригинала — одна из студий Respawn. Какие-то другие подробности инсайдер не сообщил.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 7 января 2022
-
10:45
-
10:15
-
09:50
-
09:25
- 6 января 2022
-
18:29
-
18:18
-
16:54
-
16:42
-
15:36
-
15:03
-
14:37
-
13:43
-
13:25
-
13:08
-
12:42
-
12:02
-
11:38
-
11:25
-
10:45
-
10:26
-
10:05
-
09:40
-
09:18
- 5 января 2022
-
20:30
-
18:12
-
17:37
-
17:07
-
16:24
-
15:38
-
15:01
-
14:17
-
13:47
-
13:12
-
12:35
-
12:09