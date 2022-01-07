Эндрю Гарфилд хочет вернуться к роли Человека-паука

Спустя месяцы отрицаний и недомолвок Эндрю Гарфилд наконец выдохнул и теперь делится своими впечатлениями от съёмок «Человека-паука: Нет пути домой». На днях он поговорил с изданием Variety и сообщил, что готов вернуться к роли Паучка, но для этого он должен быть уверен как в сценарии, так и в самом себе.
Да, я определённо готов вернуться к роли, если сценарий мне покажется в духе моего персонажа. Питер и Человек-паук — эти герои предназначены для служения общему благу. Им обоим знакома боль утраты и чувство сопереживания. И чтобы у меня появилась возможность сделать шаг назад и рассказать ещё одну историю, мне нужно быть абсолютно уверенным в себе.
По словам Гарфилда, ему очень понравилось работать над «Нет пути домой». Он поблагодарил съёмочную команду и продюсера Кевина Файги за возможность вновь очутиться в роли персонажа, который ему очень дорог. На съёмок он провёл примерно две недели.
Тем временем сборы «Человека-паука: Нет пути домой» уже превысили $ 1,35 млрд. Это самый кассовый фильм в эпоху пандемии.
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