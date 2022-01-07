В Epic Games Store бесплатно отдают рогалик Gods Will Fall
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После новогодних праздников и зимней распродажи магазин Epic Games Store вернулся к еженедельным раздачам. В данный момент на площадке можно бесплатно забрать рогалик Gods Will Fall.
По сюжету игры боги в течение тысячелетий правят людьми и жестоко карают их за неповиновение. Восемь кельтов отправляются в поход, чтобы раз и навсегда покончить с несправедливостью. Проект вышел в январе 2021 года и получил средние оценки — на агрегаторе Metacritic у игры 70/100 баллов от критиков.
Раздача Gods Will Fall продлится до 13 января. Затем бесплатной станет стратегия Galactic Civilizations III.
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