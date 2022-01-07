Третий сезон «Ведьмака» начнут снимать в марте

Второй сезон «Ведьмака» вышел не так давно, однако авторы уже запланировали съёмки третьего. Судя по всему, сценарий полностью готов, и съёмочный процесс должен стартовать в марте 2022 года.

Конечно, в дело может вмешаться пандемия, и график придётся сдвинуть. Авторы утверждают, что запланировали около полугода съёмок. Так что при самых благоприятных прогнозах работа продолжится вплоть до августа, а затем начнётся этап постпроизводства. Скорее всего, продолжение зрители не увидят как минимум до весны 2023 года.

Ранее шоураннер сериала Лорен Шмидт-Хиссрих отметила, что третий сезон станет гораздо масштабнее первых двух. Сюжет будет основан на её любимой книге цикла — «Час презрения».

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