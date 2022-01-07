Умелец смастерил Xbox Series X в стиле Starfield
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Фанат и дизайнер под ником POPeART_ показал, как кастомизировал свою Xbox Series X под Starfield. Пользователь изменил саму консоль и геймпад, также можно заметить логотип проекта.
Судя по комментариям, аудитория оценила работу. Многие предложили автору проходить Starfield именно на этой кастомизированной консоли. Если дизайн оценят Microsoft и Bethesda, то он может выйти официально, но на это тоже потребуется время.
В начале декабря стало известно, что в Starfield не будет русской озвучки. Проект должен стать крупным и амбициозным. Релиз космической ролевой игры состоится 11 ноября 2022 года на Xbox Series и ПК.
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