Разрешение 4K, фильтры и очень высокий FPS — детали ПК-версии Monster Hunter Rise

В честь скорого релиза Monster Hunter Rise на ПК авторы из Capcom опубликовали релизный трейлер. В нём перечислены особенности ПК-версии, среди которых есть множество фильтров и неограниченное количество кадров в секунду.

Особенности ПК-версии Monster Hunter Rise

Несколько фильтров: сепия, чёрно-белый, стиль кино и другие

Поддержка 4K-разрешения

Неограниченный FPS

Улучшенные текстуры и модели персонажей

Выход Monster Hunter Rise впервые состоялся летом 2021 года на Nintendo Switch. Уже 12 января проект выйдет на ПК через Steam. Попробовать игру можно через демоверсию. Цена предзаказа составляет 2299 рублей, а расширенное издание можно купить за 2648 рублей.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!