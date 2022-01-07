В Fortnite ждут подарки за проблемы с онлайном

Недавно в Fortnite были проблемы с серверами. Разработчики исправили проблему довольно быстро, однако всё равно приготовили для игроков компенсацию.

В качестве извинения все игроки смогут поучаствовать в прокачке уровней. Вероятно, получаемый опыт будет увеличен как минимум в два раза. Бонусная акция пройдёт с 3:00 мск 8 января до 3:00 мск 11 января.

Также в качестве ещё одной компенсации разработчики подарили каждому игроку, посетившему событие «Зимний фестиваль» по кирке «Грибной полумесяц». Для её получения нужно было войти в игру в период с 16 декабря по 6 января. Если кирка ещё не пришла, то нужно подождать пару дней.

30 декабря стало известно, что Epic Games всё ещё работает над режимом без строительства в Fortnite. Многие критикуют королевскую битву именно из-за этой механики, так что его отсутствие может притянуть новую аудиторию.

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