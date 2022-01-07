Между ЕА и игроками опять возник конфликт — и опять из-за Battlefield 2042

6 января глава по коммуникациям в Electronic Arts, Энди МакНамара, ответил игрокам, которые жаловались на отсутствие обновлений для Battlefield 2042.

По словам МакНамары, разработчики тоже люди, которым нужен отдых и время на улучшения элементов шутера. Сотрудник EA выразил мнение, что игроки требуют от разработчиков слишком многого, да и к тому же сейчас праздничное время. Примечательно, что все свои сообщения он уже удалил.

Пользователи раскритиковали обращение Энди МакНамары, поскольку считают такие высказывание как минимум неуместными. Игроки ссылаются на плохое качество Battlefield 2042.

Мы слишком многого хотим? Ваша игра, чёрт возьми, сломана. Она вообще не работает!

На аккаунте МакНамары можно найти извинения за такие агрессивные сообщения. Он отметил, что его не до конца поняли.

Battlefield 2042 доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

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