Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Между ЕА и игроками опять возник конфликт — и опять из-за Battlefield 2042

Между ЕА и игроками опять возник конфликт — и опять из-за Battlefield 2042
Комментарии

6 января глава по коммуникациям в Electronic Arts, Энди МакНамара, ответил игрокам, которые жаловались на отсутствие обновлений для Battlefield 2042.

По словам МакНамары, разработчики тоже люди, которым нужен отдых и время на улучшения элементов шутера. Сотрудник EA выразил мнение, что игроки требуют от разработчиков слишком многого, да и к тому же сейчас праздничное время. Примечательно, что все свои сообщения он уже удалил.

От Арианы Гранде и Джона Уика до Мстителей: кто бывал в Fortnite От Арианы Гранде и Джона Уика до Мстителей: кто бывал в Fortnite

Пользователи раскритиковали обращение Энди МакНамары, поскольку считают такие высказывание как минимум неуместными. Игроки ссылаются на плохое качество Battlefield 2042.

Мы слишком многого хотим? Ваша игра, чёрт возьми, сломана. Она вообще не работает!

На аккаунте МакНамары можно найти извинения за такие агрессивные сообщения. Он отметил, что его не до конца поняли.

Battlefield 2042 доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

Почему Ready or Not так популярна? Смесь SWAT 4 и Rainbow Six Siege Почему Ready or Not так популярна? Смесь SWAT 4 и Rainbow Six Siege

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022