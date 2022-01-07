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Ghostwire: Tokyo может выйти раньше ожидаемого

Ghostwire: Tokyo может выйти раньше ожидаемого
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Издание Gematsu обратило внимание, что Ghostwire: Tokyo получила возрастной рейтинг в Южной Корее. Обычно играм выдают рейтинг перед скорым релизом, а точная дата выхода экшена до сих пор неизвестна.

Согласно данным, игре дадут рейтинг «15+». В проекте будут продемонстрированы оскорбления, насилие и неподобающее поведение. Вероятно, до рейтинга «18+» игра недотягивает.

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GhostWire: Tokyo представляет собой экшен от первого лица в яркой стилистике. Главный герой сражается с помощью различных заклинаний, а его противниками выступают духи из японских мифов и местных городских легенд. В распоряжении игроков будет множество стихий и навыков.

Ранее авторы указывали, что выпустят проект в 2022 году на ПК и Playstation 5. В будущем тайтл может появиться и на Xbox.

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