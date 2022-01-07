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Для Dead Cells выпустили финальное дополнение The Queen and the Sea

Для Dead Cells выпустили финальное дополнение The Queen and the Sea
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Разработчики Dead Cells выпустили финальное дополнение The Queen and the Sea для ПК и консолей, которое завершит историю и предложит сразиться с самыми опасными боссами. К релизу авторы представили анимационный трейлер.

В The Queen and the Sea игроков ждут три новые локации. «Заражённые обломки» представляют собой прогнивший разрушенный корабль, где можно свалиться на шипы, а бронированные монстры смогут атаковать из любой позиции. «Маяк» станет вертикальной гонкой, на уровнях которой поджидают мини-боссы, а снизу будет подниматься огонь. В зоне «Корона» игроку предстоит зажечь маяк и сбежать с острова, но на пути окажется знакомый враг.

Во время прохождения нового дополнения для Dead Cells игрок сможет открыть девять видов оружия, которые созданы под новые локации. Среди них: пиратский крюк, трезубец, тяжёлая пушка и метательная акула. Каждое подойдёт для разного стиля игры.

Dead Cells доступна на ПК, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, а также на iOS и Android.

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