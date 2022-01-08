Amazon показала тизер третьего сезона «Пацанов» и объявила дату выхода продолжения

Компания Amazon представила первый тизер третьего сезона супергеройского сериала «Пацаны». В нём показали Старлайт и Хоумлендера на очередной фотосессии. Правда сильнейший человек на Земле вновь еле сдерживает эмоции — видимо, так на него повлияли недавние события.
Вместе с тизером компания также анонсировала дату выхода продолжения. Первые три серии появятся в онлайн-кинотеатре Amazon Prime уже 3 июня 2022 года. Остальные 5 эпизодов начнут выходить по пятницам, финальная серия станет доступна 8 июля.
«Пацаны» — шоу по комиксам Гарта Энниса, которое рассказывает о новом взгляде на мир супергероев: они участвуют в фотосессиях, сотрудничают с военными и никак не могут обойтись без жертв среди мирного населения. Группа людей объединяется, чтобы положить им конец.
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