Учёные назвали тропическое дерево в честь Леонардо Ди Каприо

Леонардо Ди Каприо уже давно славится своим стремлением к защите дикой природы. И вот учёные из Королевских ботанических садов Кью решили назвать в его честь недавно открытое вечнозелёное тропическое дерево Uvariopsis dicaprio.
Uvariopsis dicaprio
Оно растёт в лесу Эбо в Камеруне, Центральная Африка. Как заявляют учёные, дерево подверглось массовой вырубке и прямо сейчас находится на грани исчезновения. В 2021 году активисты, включая самого Ди Каприо, добились остановки уничтожения вида. Своим поступком профессора решили обратить внимание на инцидент и сохранить одно из наследий нашей планеты.
Сам же Леонардо Ди Каприо недавно снялся в фильме, посвящённом глобальному потеплению, — «Не смотрите наверх». В нём авторы в том числе критикуют властей разных стран за их бездействие по отношению к изменениям климата, которые произойдут уже в ближайшее время.
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