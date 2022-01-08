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Фанат Final Fantasy 7 добавил в ремейк классическую камеру из оригинала

Фанат Final Fantasy 7 добавил в ремейк классическую камеру из оригинала
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В декабре 2021 года Final Fantasy VII Remake Intergrade наконец добралась до ПК. И геймеры не теряют времени даром, продолжая создавать модификации для проекта. Так, пользователь под ником Final FanTV добавил в ремейк камеру из оригинала и выпустил сравнительный ролик.

Стоит отметить, что камера в оригинале 1997 года действительно иногда брала эффектные ракурсы. Автор заявляет, что пока что он воспроизвёл лишь первые уровни ремейка, однако планирует довести работу до конца и выпустить полноценный мод.

Ранее продюсер Final Fantasy VII Remake Intergrade Ёсинори Китасэ протизерил будущее дополнение для игры. Он не поделился подробностями, однако заявил, что оно должно выйти уже в этом году.

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