Второй сезон Ранговых боёв в World of Tanks начнётся уже совсем скоро

Wargaming анонсировала второй сезон Ранговых боёв 2021–2022 в World of Tanks. Он стартует уже 10 января и продлится две недели — до 24-го числа.

Авторы заявили, что во втором сезоне количество наград будет увеличиваться по мере возрастания количества сыгранных боёв. Сражения будут проходить 10х10 на технике Х уровня. Для удобства разработчики добавили специальный фильтр. С помощью него игроки смогут быстро найти нужные для сражений танки.

Максимальной годовой наградой в этот раз стала 114 SP2, новая китайская ПТ-САУ X уровня. Помимо неё, пользователей также ждут боны, золото и множество других ценных наград за высокую эффективность в бою. Ознакомиться со всеми подробностями можно на официальном сайте игры.

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