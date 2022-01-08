Второй сезон Ранговых боёв в World of Tanks начнётся уже совсем скоро

Wargaming анонсировала второй сезон Ранговых боёв 2021–2022 в World of Tanks. Он стартует уже 10 января и продлится две недели — до 24-го числа.
Авторы заявили, что во втором сезоне количество наград будет увеличиваться по мере возрастания количества сыгранных боёв. Сражения будут проходить 10х10 на технике Х уровня. Для удобства разработчики добавили специальный фильтр. С помощью него игроки смогут быстро найти нужные для сражений танки.
Максимальной годовой наградой в этот раз стала 114 SP2, новая китайская ПТ-САУ X уровня. Помимо неё, пользователей также ждут боны, золото и множество других ценных наград за высокую эффективность в бою. Ознакомиться со всеми подробностями можно на официальном сайте игры.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 8 января 2022
-
11:08
-
10:45
-
10:20
-
09:50
-
09:25
- 7 января 2022
-
18:36
-
17:47
-
17:03
-
16:10
-
16:07
-
14:57
-
14:30
-
13:35
-
12:59
-
11:57
-
11:22
-
11:00
-
10:45
-
10:15
-
09:50
-
09:25
- 6 января 2022
-
18:29
-
18:18
-
16:54
-
16:42
-
15:36
-
15:03
-
14:37
-
13:43
-
13:25
-
13:08
-
12:42
-
12:02
-
11:38
-
11:25