Авторы Bioshock Infinite и Dishonored работают над игрой по «Южному Парку»

Студия Question разместила вакансию ведущего дизайнера уровней. В ней упоминается, что в данный момент команда работает над новой игрой по «Южному Парку».

Вакансия

Судя по описанию вакансии, в игре будет мультиплеер. А сам проект разрабатывается на движке Unreal Engine. Примечательно, что в числе создателей есть авторы Bioshock Infinite и Dishonored. Судя по всему, разработка ведётся около двух лет — последняя игра студии под названием The Blackout Club вышла летом 2019 года.

Ранее играми по «Южному Парку» занималась Ubisoft. Первым проектом издателя стала South Park: The Stick of Truth — её разрабатывала студия Obsidian Entertainment. Игра вышла в 2014 году и получил положительные оценки как от критиков, так и от геймеров. Через 3 года Ubisoft своими силами выпустила продолжение — South Park: The Fractured But Whole. Сиквел тоже приняли благосклонно, однако популярности первой части он не снискал.

