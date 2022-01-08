Авторы Bioshock Infinite и Dishonored работают над игрой по «Южному Парку»

Студия Question разместила вакансию ведущего дизайнера уровней. В ней упоминается, что в данный момент команда работает над новой игрой по «Южному Парку».
Вакансия
Судя по описанию вакансии, в игре будет мультиплеер. А сам проект разрабатывается на движке Unreal Engine. Примечательно, что в числе создателей есть авторы Bioshock Infinite и Dishonored. Судя по всему, разработка ведётся около двух лет — последняя игра студии под названием The Blackout Club вышла летом 2019 года.
Ранее играми по «Южному Парку» занималась Ubisoft. Первым проектом издателя стала South Park: The Stick of Truth — её разрабатывала студия Obsidian Entertainment. Игра вышла в 2014 году и получил положительные оценки как от критиков, так и от геймеров. Через 3 года Ubisoft своими силами выпустила продолжение — South Park: The Fractured But Whole. Сиквел тоже приняли благосклонно, однако популярности первой части он не снискал.
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