Netflix и автор оригинальных комиксов разрабатывают аниме по «Скотту Пилигриму»

Издание The Hollywood Reporter сообщило, что в разработке находится аниме-адаптация «Скотта Пилигрима». Созданием шоу занимаются Netflix и одно из подразделений Universal.

Сценаристом и продюсером адаптации выступит Брайан Ли ОʼМэлли. Он был автором оригинальных комиксов про Скотта Пилигрима. Шоураннером шоу выступит БенДэвид Грабински вместе с Ли О'Мэлли. Постановщиком выступит Абель Гонгора.

«Скотт Пилигрим» получал адаптацию в виде фильма. Лента вышла в 2010 году под названием «Скотт Пилигрим против всех» и получила высокие оценки как от критиков, так и от игроков. Примечательно, что аниме обсуждалось и ранее.

Сюжет оригинальных комиксов посвящён парню Скотту Пилигриму. В душе он гик и музыкант, а однажды он встречает девушку, в которую влюбляется. Чтобы быть с ней, Скотту нужно избавиться от её семерых бывших.

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