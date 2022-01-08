Netflix и автор оригинальных комиксов разрабатывают аниме по «Скотту Пилигриму»

Издание The Hollywood Reporter сообщило, что в разработке находится аниме-адаптация «Скотта Пилигрима». Созданием шоу занимаются Netflix и одно из подразделений Universal.
Сценаристом и продюсером адаптации выступит Брайан Ли ОʼМэлли. Он был автором оригинальных комиксов про Скотта Пилигрима. Шоураннером шоу выступит БенДэвид Грабински вместе с Ли О'Мэлли. Постановщиком выступит Абель Гонгора.
«Скотт Пилигрим» получал адаптацию в виде фильма. Лента вышла в 2010 году под названием «Скотт Пилигрим против всех» и получила высокие оценки как от критиков, так и от игроков. Примечательно, что аниме обсуждалось и ранее.
Сюжет оригинальных комиксов посвящён парню Скотту Пилигриму. В душе он гик и музыкант, а однажды он встречает девушку, в которую влюбляется. Чтобы быть с ней, Скотту нужно избавиться от её семерых бывших.
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