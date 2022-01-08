Фанаты построили в Minecraft город из Genshin Impact почти за полгода

Фанатское объединение под названием Skyblock Squad рассказало о своём проекте. Команда воссоздала в Minecraft Мондштадт из Genshin Impact. На работу ушло пять месяцев. Скачать карту можно по ссылке.

Игроки хотели перенести город максимально точно, именно поэтому воссоздание Мондштадта заняло так много времени. Авторы рассказали, что постоянно держали запущенной Genshin Impact на телефоне, чтобы ориентироваться и не ошибиться. В ролике ниже можно увидеть процесс постройки и комментарии участников Skyblock Squad.

Minecraft уже давно стала местом, в котором игроки проявляют свои творческие способности и переносят в игру какие-то существующие места. Например, команда TeamCIS воссоздаёт в песочнице Россию с 50 городами в натуральную величину.

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