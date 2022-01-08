Пользователи Metacritic выбрали лучшие фильмы, сериалы и игры 2021 года
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Традиционно пользователи сайта Metacritic назвали лучшие игры, сериалы и фильмы 2021 года. Голосование проходило по системе очков. В итоге все показатели суммировались и определялся победитель. Кто набрал больше всего очков, тот и победил.
Так, например, лучшей игрой 2021-го стала Deathloop. В списке есть Halo Infinite, Resident Evil Village, Returnal и другие проекты. Из киноиндустрии людям больше всего понравилась «Дюна», а вот «Человек-паук: Нет пути домой» занял лишь восьмую позицию. В топе лучших сериалов «Аркейн» забрал серебро.
Лучшие игры 2021 года по мнению аудитории Metacritic
- Deathloop — 1299
- Halo Infinite — 1296
- Metroid Dread — 1127
- Forza Horizon 5 — 1061
- It Takes Two — 989
- Final Fantasy XIV: Endwalker — 898
- Resident Evil Village — 731
- Psychonauts 2 — 721
- Ratchet & Clank: Rift Apart — 582
- Returnal — 515
- Marvel's Guardians of the Galaxy — 299
- Shin Megami Tensei V — 224
- Hitman 3 — 219
- Tales of Arise — 183
- Kena: Bridge of Spirits — 176
Лучшие сериалы 2021 года по мнению аудитории Metacritic
- «Наследники» — 1404
- «Аркейн» — 805
- «Мейр из Исттауна» — 682
- «Игра в кальмара» — 658
- «ВандаВижен» — 584
- «Тед Лассо» — 446
- «Локи» — 432
- «Полуночная месса» — 381
- «Белый лотос» — 380
- «Чем мы заняты в тени» — 319
- «Неуязвимый» — 297
- «Хитрости» — 279
- «Подземная железная дорога» — 250
- «Убийства в одном здании» — 227
- «Это грех» — 188
Лучшие фильмы 2021 года по мнению аудитории Metacritic
- «Дюна» — 2557
- «Белфаст» — 2465
- «CODA: Ребенок глухих родителей» — 1103
- «Агнец» — 1013
- «Власть пса» — 1008
- «Дом Gucci» — 978
- «Тик-так… БУМ!» — 855
- «Человек-паук: Нет пути домой» — 723
- «Легенда о Зелёном рыцаре» — 716
- «Митчеллы против машин» — 708
- «Последняя дуэль» — 672
- «Отряд самоубийц: Миссия навылет» — 663
- «На высоте мечты» — 607
- «Лакричная пицца» — 587
- «Лига справедливости» Зака Снайдера — 583
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