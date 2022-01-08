Пользователи Metacritic выбрали лучшие фильмы, сериалы и игры 2021 года

Традиционно пользователи сайта Metacritic назвали лучшие игры, сериалы и фильмы 2021 года. Голосование проходило по системе очков. В итоге все показатели суммировались и определялся победитель. Кто набрал больше всего очков, тот и победил.

Так, например, лучшей игрой 2021-го стала Deathloop. В списке есть Halo Infinite, Resident Evil Village, Returnal и другие проекты. Из киноиндустрии людям больше всего понравилась «Дюна», а вот «Человек-паук: Нет пути домой» занял лишь восьмую позицию. В топе лучших сериалов «Аркейн» забрал серебро.

Лучшие игры 2021 года по мнению аудитории Metacritic

Deathloop — 1299 Halo Infinite — 1296 Metroid Dread — 1127 Forza Horizon 5 — 1061 It Takes Two — 989 Final Fantasy XIV: Endwalker — 898 Resident Evil Village — 731 Psychonauts 2 — 721 Ratchet & Clank: Rift Apart — 582 Returnal — 515 Marvel's Guardians of the Galaxy — 299 Shin Megami Tensei V — 224 Hitman 3 — 219 Tales of Arise — 183 Kena: Bridge of Spirits — 176

Лучшие сериалы 2021 года по мнению аудитории Metacritic

«Наследники» — 1404 «Аркейн» — 805 «Мейр из Исттауна» — 682 «Игра в кальмара» — 658 «ВандаВижен» — 584 «Тед Лассо» — 446 «Локи» — 432 «Полуночная месса» — 381 «Белый лотос» — 380 «Чем мы заняты в тени» — 319 «Неуязвимый» — 297 «Хитрости» — 279 «Подземная железная дорога» — 250 «Убийства в одном здании» — 227 «Это грех» — 188

Лучшие фильмы 2021 года по мнению аудитории Metacritic

«Дюна» — 2557 «Белфаст» — 2465 «CODA: Ребенок глухих родителей» — 1103 «Агнец» — 1013 «Власть пса» — 1008 «Дом Gucci» — 978 «Тик-так… БУМ!» — 855 «Человек-паук: Нет пути домой» — 723 «Легенда о Зелёном рыцаре» — 716 «Митчеллы против машин» — 708 «Последняя дуэль» — 672 «Отряд самоубийц: Миссия навылет» — 663 «На высоте мечты» — 607 «Лакричная пицца» — 587 «Лига справедливости» Зака Снайдера — 583

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