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Пользователи Metacritic выбрали лучшие фильмы, сериалы и игры 2021 года

Пользователи Metacritic выбрали лучшие фильмы, сериалы и игры 2021 года
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Традиционно пользователи сайта Metacritic назвали лучшие игры, сериалы и фильмы 2021 года. Голосование проходило по системе очков. В итоге все показатели суммировались и определялся победитель. Кто набрал больше всего очков, тот и победил.

Так, например, лучшей игрой 2021-го стала Deathloop. В списке есть Halo Infinite, Resident Evil Village, Returnal и другие проекты. Из киноиндустрии людям больше всего понравилась «Дюна», а вот «Человек-паук: Нет пути домой» занял лишь восьмую позицию. В топе лучших сериалов «Аркейн» забрал серебро.

Лучшие игры 2021 года по мнению аудитории Metacritic

Поиграли 4 часа в Rainbow Six Extraction. GTFO и Left 4 Dead для бедных Поиграли 4 часа в Rainbow Six Extraction. GTFO и Left 4 Dead для бедных
  1. Deathloop — 1299
  2. Halo Infinite — 1296
  3. Metroid Dread — 1127
  4. Forza Horizon 5 — 1061
  5. It Takes Two — 989
  6. Final Fantasy XIV: Endwalker — 898
  7. Resident Evil Village — 731
  8. Psychonauts 2 — 721
  9. Ratchet & Clank: Rift Apart — 582
  10. Returnal — 515
  11. Marvel's Guardians of the Galaxy — 299
  12. Shin Megami Tensei V — 224
  13. Hitman 3 — 219
  14. Tales of Arise — 183
  15. Kena: Bridge of Spirits — 176

Лучшие сериалы 2021 года по мнению аудитории Metacritic

  1. «Наследники» — 1404
  2. «Аркейн» — 805
  3. «Мейр из Исттауна» — 682
  4. «Игра в кальмара» — 658
  5. «ВандаВижен» — 584
  6. «Тед Лассо» — 446
  7. «Локи» — 432
  8. «Полуночная месса» — 381
  9. «Белый лотос» — 380
  10. «Чем мы заняты в тени» — 319
  11. «Неуязвимый» — 297
  12. «Хитрости» — 279
  13. «Подземная железная дорога» — 250
  14. «Убийства в одном здании» — 227
  15. «Это грех» — 188

Лучшие фильмы 2021 года по мнению аудитории Metacritic

  1. «Дюна» — 2557
  2. «Белфаст» — 2465
  3. «CODA: Ребенок глухих родителей» — 1103
  4. «Агнец» — 1013
  5. «Власть пса» — 1008
  6. «Дом Gucci» — 978
  7. «Тик-так… БУМ!» — 855
  8. «Человек-паук: Нет пути домой» — 723
  9. «Легенда о Зелёном рыцаре» — 716
  10. «Митчеллы против машин» — 708
  11. «Последняя дуэль» — 672
  12. «Отряд самоубийц: Миссия навылет» — 663
  13. «На высоте мечты» — 607
  14. «Лакричная пицца» — 587
  15. «Лига справедливости» Зака Снайдера — 583
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