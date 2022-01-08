«Человек-паук: Нет пути домой» — самый кассовый фильм по комиксам в РФ. Обошёл «Финал»

Согласно данным Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС), «Человек-паук: Нет пути домой» стал самым кассовым фильмом по комиксам в России. Лента обогнала даже «Мстителей: Финал».
Новый «Человек-паук» собрал в России уже 2,58 млрд рублей, тогда как сборы «Мстителей: Финал» остановились на отметке в 2,57 млрд рублей. Примечательно, что предпродажи «Нет пути домой» составили 197 тыс. рублей, а у «Финала» — 310 тыс. рублей.
Несмотря на предварительные продажи, первый и второй уик-энд оказались лучше у «Человека-паука». Фильм вышел в прокат 15 декабря, его можно посмотреть в кинотеатрах.
Сюжет ленты посвятили Питеру Паркеру, который в попытке стереть из памяти знание о том, что он — Человек-паук, случайно нарушает заклинание и в киновселенную Marvel попадают злодеи из других вселенных. В разработке уже находится новая трилогия с Томом Холландом.
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