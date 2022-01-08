Sony позволит переносить настоящие предметы в видеоигры

Sony обновила патент на технологию, которая позволит переносить реальные объекты в видеоигры, сообщило издание Game Rant. Пользователи смогут сканировать предметы и добавлять их в виртуальный мир.
Обновление патента произошло после анонса PlayStation VR2, а впервые Sony подала его летом 2021 года. Пока неизвестно, будет ли технология использоваться в виртуальной реальности или в обычных играх, но пользователи смогут сканировать крупные предметы. Для этого понадобится обзор объекта в 360 градусов, после чего для него можно будет выбрать различные свойства.
Фото: Sony
Если технология будет развиваться, то вряд ли подобное устройство появится в ближайшее время. Сам патент только дорабатывается, и Sony ещё предстоит его получить.
5 января Sony анонсировала PS VR2, которая будет работать только на PS5. Компания объявила технические характеристики гарнитуры виртуальной реальности и представила первый эксклюзив устройства.
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