Полное прохождение Dying Light 2 займёт целых 500 часов

Techland продолжает делиться деталями зомби-экшена Dying Light 2 Stay Human. Недавно компания похвасталась внушительной цифрой — самое полное прохождение игры может занять аж 500 часов. Об этом разработчики сообщили в соцсетях.
Авторы даже сравнили пешее путешествие от Варшавы до Мадрида со своим проектом. Получилось, что оно займёт всего на 34 часа больше, чем максимальное прохождение игры. Techland уточнила, что 100% означает выполнить абсолютно все задания, увидеть все концовки, пройти все испытания и мини-квесты.
Разработчики сразу же столкнулись с критикой от игроков. В комментариях геймеры отметили, что уже подустали от бесконечных игр в открытом мире. Из-за этого авторы даже выпустили отдельный пост, в котором сообщили о длительности среднего прохождения. По их словам, на сюжетную линию и большинство побочных заданий уйдёт примерно 80 часов. Что, конечно же, уже не так страшно.
Dying Light 2 Stay Human поступит в продажу 4 февраля 2022 года на ПК и консолях. В ближайшее время авторы обещали показать геймплей на устройствах прошлого поколения — PS4 и Xbox One.
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