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Геймер показал джакузи в стиле PlayStation 1

Геймер показал джакузи в стиле PlayStation 1
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Мы видели довольно много вариантов использования дизайнов старых консолей. Кое-какие из них использовались в том числе в обыденной жизни. Так, пользователь Reddit под ником Kidd_Gorgeous_Art показал концепт настоящего джакузи, выполненного в дизайне PlayStation 1.

Автор добавил в ванну кнопку включения и сброса. Чуть дальше виднеется панель, которая открывает крышку. Создатель не сообщил, концепт это или он действительно реализовал настолько прекрасную задумку. Пользователи в комментариях отметили, что идея действительно стоящая. И если у них когда-то будет личное джакузи, они попробуют выполнить его именно в стиле народной консоли.

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