Инсайдер поделился подробностями продолжения Star Wars Jedi: Fallen Order

Известный инсайдер Bespin Bulletin, ранее сообщавший достоверную информацию про игры по «Звёздным войнам», сообщил новые детали о продолжении Star Wars Jedi: Fallen Order.
Он подтвердил недавние слова Джеффа Грабба — проект действительно находится в разработке, а показать его хотят уже этой весной. Судя по всему, это действительно случится в день «Звёздных войн» 4 мая. По данным Bespin Bulletin, в сиквеле не только вернутся персонажи из первой части, но и появятся хорошо знакомые киногерои. При этом продолжение не будет называться Fallen Order 2 — авторы придумали другое наименование.
В данный момент EA планирует выпустить игру к релизу третьего сезона «Мандалорца», который должен выйти в конце 2022 года. В ситуацию может вмешаться пандемия — тогда проект перенесут на первую половину 2023-го.
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