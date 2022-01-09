Бэн Аффлек: во «Флэше» будут мои любимые сцены с Бэтменом

В недавнем интервью изданию Herald Sun Бен Аффлек положил конец всем слухам. Он подтвердил, что больше не вернётся к роли Бэтмена. Таким образом, последнее появление Тёмного Рыцаря в исполнении актёра состоится в фильме «Флэш». Аффлек поделился своими впечатлениями от ленты: его любимые сцены с героем появятся именно в будущей картине.
Я ещё этого не говорил, но, возможно, мои любимые сцены с Бэтменом появятся именно в фильме «Флэш». Надеюсь, создатели ленты добавят их в финальный монтаж.
За свою карьеру актёр сыграл Тёмного Рыцаря в пяти различных фильмах. Премьера «Флэша» должна состояться 4 ноября 2022 года во всех кинотеатрах страны. К роли сверхбыстрого супергероя вернётся Эзра Миллер.
Следующий сольный фильм про Бэтмена выйдет уже 3 марта 2022 года. Главную роль исполнил Роберт Паттинсон.
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