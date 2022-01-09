Легендарный актёр Билл Мюррей сыграет злодея в новом «Человеке-муравье» от Marvel
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Пару месяцев назад стало известно, что Билл Мюррей появится в третьей части «Человека-муравья». Тогда актёр не раскрыл свою роль, однако недавно он сообщил, что сыграет злодея.
Какая именно роль досталась Мюррею — неизвестно. Вероятно, подробности появятся ближе к премьере ленты. Сам актёр говорил, что согласился сняться с фильме Marvel Studios из-за хорошего сценария и режиссёра.
Я согласился, потому что у фильма хороший и забавный режиссёр. Меня в целом не интересуют кинокомиксы, но я всё равно принял в этом участие.
Сюжет картины, вероятно, будет связан с квантовой реальностью, которая уже появлялась в фильмах Marvel. Главные роли исполнили Пол Радд, Эванджелин Лилли, Мишель Прайффер, Майкл Дуглас и другие. Премьера картины состоится 28 июля 2023 года.
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