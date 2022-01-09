На новых кадрах из «Бэтмена» появились ключевые персонажи

Премьера «Бэтмена» Мэтта Ривза с каждым днём всё ближе. Как это бывает, перед выходом фильма появляются различные промо-материалы, трейлеры и тому подобное. Недавно в сеть попали качественные кадры из ленты.
На них можно увидеть ключевых персонажей: самого Бэтмена, Женщину-кошку, Пингвина и Загадочника. Даже по этим кадрам можно увидеть мрачный тон, который отличает эту ленту от остальных фильмов про Тёмного рыцаря.
Сюжет картины расскажет о Брюсе Уэйне, который не так давно стал Бэтменом. Судя по вышедшим трейлерам, герою предстоит побороть свою ярость и научиться контролировать злость. Главные роли исполнили Роберт Паттинсон, Зои Кравиц, Колин Фаррелл, Джеффри Райт и другие.
Премьера ленты состоится 3 марта 2022 года.
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