Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

На новых кадрах из «Бэтмена» появились ключевые персонажи

На новых кадрах из «Бэтмена» появились ключевые персонажи
Комментарии

Премьера «Бэтмена» Мэтта Ривза с каждым днём всё ближе. Как это бывает, перед выходом фильма появляются различные промо-материалы, трейлеры и тому подобное. Недавно в сеть попали качественные кадры из ленты.

На них можно увидеть ключевых персонажей: самого Бэтмена, Женщину-кошку, Пингвина и Загадочника. Даже по этим кадрам можно увидеть мрачный тон, который отличает эту ленту от остальных фильмов про Тёмного рыцаря.

Сюжет картины расскажет о Брюсе Уэйне, который не так давно стал Бэтменом. Судя по вышедшим трейлерам, герою предстоит побороть свою ярость и научиться контролировать злость. Главные роли исполнили Роберт Паттинсон, Зои Кравиц, Колин Фаррелл, Джеффри Райт и другие.

Премьера ленты состоится 3 марта 2022 года.

От Арианы Гранде и Джона Уика до Мстителей: кто бывал в Fortnite От Арианы Гранде и Джона Уика до Мстителей: кто бывал в Fortnite

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022