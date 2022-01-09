Фанат выпустил DOOM на движке Minecraft. Убивать демонов теперь ещё веселее

Энтузиаст под ником Sibogy выпустил Doomed Demons of the Nether. Это буквально DOOM на движке Minecraft, который работает. Есть даже несколько играбельных карт, на которых спрятаны секреты.

Игровой процесс проекта максимально приближен к шутеру. В видео ниже автор продемонстрировал геймплей со множеством видов оружия, в том числе и BFG. В Doomed Demons of the Nether даже есть знаковые демоны из DOOM. Автор создал модельки и наложил на них текстуры.

Для скачивания проекта нужно перейти по ссылке. Автор не раскрыл, за какое время превратил Minecraft в DOOM. Вероятно, в будущем могут появиться подобные проекты от Sibogy.

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