Редактор героя в Elden Ring оказался круче, чем в Cyberpunk 2077

Студия FromSoftware провела закрытое тестирование Elden Ring, в котором игроки выбирали из 5 готовых персонажей. Пользователь YouTube под ником ER-SA обошёл ограничения и показал редактор героев.

В редакторе персонажей Elden Ring с закрытого тестирования отсутствуют названия некоторых пунктов, но они работают. Из показанного видно, что в новой игре FromSoftware будет куда больше возможностей по настройке героя, чем в предыдущих.

Пользователи смогут настроить необычный цвет кожи, брови, шрамы или же выбрать из готовых персонажей. Разработчики Elden Ring позволят вручную менять скулы и щёки, что даст возможность сделать нелепого воина.

Elden Ring выйдет 24 февраля на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

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