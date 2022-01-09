Редактор героя в Elden Ring оказался круче, чем в Cyberpunk 2077

Студия FromSoftware провела закрытое тестирование Elden Ring, в котором игроки выбирали из 5 готовых персонажей. Пользователь YouTube под ником ER-SA обошёл ограничения и показал редактор героев.
В редакторе персонажей Elden Ring с закрытого тестирования отсутствуют названия некоторых пунктов, но они работают. Из показанного видно, что в новой игре FromSoftware будет куда больше возможностей по настройке героя, чем в предыдущих.
Пользователи смогут настроить необычный цвет кожи, брови, шрамы или же выбрать из готовых персонажей. Разработчики Elden Ring позволят вручную менять скулы и щёки, что даст возможность сделать нелепого воина.
Elden Ring выйдет 24 февраля на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.
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